2019-07-02T18:26:30+03:00
Звезды

Кавер-группа "Септаккорд" весь июль будет радовать жителей Твери концертами в городском саду

Начало в 20.00
Ирина ТАРАСОВА
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Вход на концерт свободныйВход на концерт свободный
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В городском саду Твери продолжается проект "Музыкальные выходные". А это означает, что жители и гости города смогут наслаждаться летним июльским вечером живой музыкой. Такой подарок для горожан преподнесла кавер-группы "Септаккорд".

Сообщается, что выступления коллектива будут регулярными. А в запасе у музыкантов много самых разнообразных современных хитов и музыки из 80-90-х.

В планах отыграть ближайшие концерты - 6, 7, 13, 20 и 27 июля.

Концерты будут длиться час, с 20.00 до 21.00.

Выступления пройдут на сцене горсада.

Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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