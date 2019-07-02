Кавер-группа "Септаккорд" весь июль будет радовать жителей Твери концертами в городском саду
Начало в 20.00
Вход на концерт свободный
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В городском саду Твери продолжается проект "Музыкальные выходные". А это означает, что жители и гости города смогут наслаждаться летним июльским вечером живой музыкой. Такой подарок для горожан преподнесла кавер-группы "Септаккорд".
Сообщается, что выступления коллектива будут регулярными. А в запасе у музыкантов много самых разнообразных современных хитов и музыки из 80-90-х.
В планах отыграть ближайшие концерты - 6, 7, 13, 20 и 27 июля.
Концерты будут длиться час, с 20.00 до 21.00.
Выступления пройдут на сцене горсада.
Вход бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU