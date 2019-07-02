На форуме "Реки России" в Тверской области выбрали лучшие туристические сувениры
2 июля в Завидово Тверской области проходит Национальный туристский форум "Реки России". В рамках деловой программы состоялся круглый стол "Сувенир для круизного туриста".
В рамках круглого стола состоялась церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийского конкурса "Туристический сувенир". К участию было представлено более 436 сувениров из 31 региона Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Лучшие сувениры выбирали в разных ценовых категориях в номинациях: "Этнографический сувенир", "Сувенир региона", "Сувенир города", "Гастрономический сувенир", "Сувенир-игрушка" и др.
Ряд наград получили участники из Тверской области. Среди них изделия "Торжокских золотошвей", формовой мармелад "Мармеладная сказка" из Лихославля, витражные и вышитые магниты, глиняные игрушки-свистульки, кружки с изображением Твери.
Победители конкурса представят свои сувениры в общенациональном финале Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", который состоится в октябре текущего года в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU