На форуме "Реки России" в Тверской области выбрали лучшие туристические сувениры

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-02T18:25:17+03:00

В числе победителей есть и товары из Верхневолжья

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2 июля в Завидово Тверской области проходит Национальный туристский форум "Реки России". В рамках деловой программы состоялся круглый стол "Сувенир для круизного туриста".

В рамках круглого стола состоялась церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийского конкурса "Туристический сувенир". К участию было представлено более 436 сувениров из 31 региона Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Лучшие сувениры выбирали в разных ценовых категориях в номинациях: "Этнографический сувенир", "Сувенир региона", "Сувенир города", "Гастрономический сувенир", "Сувенир-игрушка" и др.

Ряд наград получили участники из Тверской области. Среди них изделия "Торжокских золотошвей", формовой мармелад "Мармеладная сказка" из Лихославля, витражные и вышитые магниты, глиняные игрушки-свистульки, кружки с изображением Твери.

Победители конкурса представят свои сувениры в общенациональном финале Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", который состоится в октябре текущего года в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU