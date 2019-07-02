2019-07-02T18:16:57+03:00
Звезды

На выставке «Любовью дорожить умейте» в Твери дадут советы супругам со стажем

Молодые пары также могут получить консультацию
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Экспозиция посвящена Всероссийскому дню семьи, любви и верностиЭкспозиция посвящена Всероссийскому дню семьи, любви и верностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Твери состоялось открытие выставки «Любовью дорожить умейте». Экспозиция посвящена Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Гости выставки смогут увидеть художественную литературу, рассказывающую о великих историях любви от древнего мира до ХХ века. Кроме того, в экспозицию вошли книги о «терапии семейных отношений» в современном обществе, книги российских и зарубежных психологов, философов, семейных консультантов, дающих советы и методические рекомендации как супругам со стажем, так и ищущим свою пару молодым людям.

Напомним, Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается 8 июля, праздник приурочен к дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Библиотека имени Герцена. Будет работать до 15 июля. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После ливня в Твери снова затопило несколько проспектов
На форуме "Реки России" в Тверской области выбрали лучшие туристические сувениры
Кавер-группа "Септаккорд" весь июль будет радовать жителей Твери концертами в городском саду
Большой фестиваль роботов впервые пройдет в Твери
В Тверской области будут судить организаторов подпольного казино
Приём граждан министром здравоохранения Тверской области перенесён на 3 июля
О системе начисления пенсий медработникам рассказали главным врачам больниц Твери
Тверских потребителей волнуют нарушения правил продажи товаров
На форуме "Реки России" в Тверской области обсудили туристический потенциал регионов
Женщина, которую подозревают в убийстве сожителя, предстанет перед судом в Твери
Жители Удомли Тверской области добиваются права на получение благоустроенного жилья
В Тверской области нашли бесхозный газопровод
На Тверском проспекте в центре Твери изменилась схема движения
На День семьи, любви и верности в Твери будут петь, танцевать и дарить ромашки
Автоледи на легковушке опрокинулась в кювет в Тверской области
Житель Тверской области выращивал на своем участке запрещенные растения
На Тверскую область надвигается гроза