На выставке «Любовью дорожить умейте» в Твери дадут советы супругам со стажем

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-02T18:16:57+03:00

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В Твери состоялось открытие выставки «Любовью дорожить умейте». Экспозиция посвящена Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Гости выставки смогут увидеть художественную литературу, рассказывающую о великих историях любви от древнего мира до ХХ века. Кроме того, в экспозицию вошли книги о «терапии семейных отношений» в современном обществе, книги российских и зарубежных психологов, философов, семейных консультантов, дающих советы и методические рекомендации как супругам со стажем, так и ищущим свою пару молодым людям.

Напомним, Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается 8 июля, праздник приурочен к дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Библиотека имени Герцена. Будет работать до 15 июля. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU