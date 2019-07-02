Большой фестиваль роботов впервые пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-02T18:11:26+03:00

В программе - новейшие презентации, техношоу и даже Красная дорожка со звездными роботами

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С 4 июля по 4 августа в Твери ожидается нашествие роботов. А точнее, первый фестиваль роботов.

В программе мероприятия запланированы:

- Новейшие роботы с презентации в Лас-Вегасе.

- 6 разных техношоу на арене фестиваля каждые полчаса.

- Красная дорожка со звездными роботами.

- Первая в мире робот-рыба. - Парящие голограммы.

- Космические технологии.

На фестивале можно станцевать сальсу с роботом-пауком из Книги рекордов Гиннеса, узнать актуальные робоновости от первого в мире робота-телеведущей, познакомиться с роботом мечты - крутым робобариста Монти, который готовит очень вкусный кофе, насладиться представлением робоакробатов, задать Космоботу самые каверзные вопросы о космосе.

А также покататься на супербыстром электроскутере размером с машину и сделать полицейский разворот, поучаствовать в эксперименте с молниями, поболтать с милым роботом из Франции Рити, сыграть музыкальные шедевры на овощах, пройти лазерный лабиринт, приручить робособачку Айбо последней модели и даже - остановить время, сделав крутую 3D фотографию с помощью BulletTime.

ТРЦ «Рубин», с 4 июля по 4 августа.

Стоимость билетов в будни: детский - 490 руб., взрослый - 590 руб. В выходные: детский - 590 руб., взрослый - 690 руб. Стоимость мастер-классов 150 и 350 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU