Приём граждан министром здравоохранения Тверской области перенесён на 3 июля
Ранее приём планировался на четверг, 4 июля
Министр здравоохранения Тверской области Максим Андреевич Максимов. Фото: Минздрав Тверской области
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Министерство здравоохранения Тверской области сообщает, что приём граждан министром здравоохранения региона перенесён.
Первоначально личный приём граждан планировался в министерстве на четверг, 4 июля. Но, как стало известно, он состоится на день раньше.
Таким образом, министр здравоохранения Тверской области Максим Максимов примет граждан по личным вопросам уже завтра, 3 июля 2019 года.
Записаться на приём и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (4822) 32 04 82.
Адрес Министерства здравоохранения Тверской области: г. Тверь, ул. Советская, д. 23.
ИСТОЧНИК KP.RU