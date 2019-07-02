2019-07-02T17:43:49+03:00
Общество

Приём граждан министром здравоохранения Тверской области перенесён на 3 июля

Ранее приём планировался на четверг, 4 июля
Виктория ТУШКОВА
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Министр здравоохранения Тверской области Максим Андреевич Максимов. Фото: Минздрав Тверской областиМинистр здравоохранения Тверской области Максим Андреевич Максимов. Фото: Минздрав Тверской области
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Министерство здравоохранения Тверской области сообщает, что приём граждан министром здравоохранения региона перенесён.

Первоначально личный приём граждан планировался в министерстве на четверг, 4 июля. Но, как стало известно, он состоится на день раньше.

Таким образом, министр здравоохранения Тверской области Максим Максимов примет граждан по личным вопросам уже завтра, 3 июля 2019 года.

Записаться на приём и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (4822) 32 04 82.

Адрес Министерства здравоохранения Тверской области: г. Тверь, ул. Советская, д. 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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