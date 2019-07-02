2019-07-02T17:19:22+03:00
Общество

О системе начисления пенсий медработникам рассказали главным врачам больниц Твери

Встреча специалистов Тверского отделения Пенсионного фонда с руководителями медучреждений состоялась в областной больнице
Виктория ТУШКОВА
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У медработников схраняется право на назначение страховой пенсии ранее общепринятого срокаУ медработников схраняется право на назначение страховой пенсии ранее общепринятого срокаФото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Об изменениях в пенсионном законодательстве руководству больниц Твери рассказала главный специалист-эксперт Отделения ПФР по Тверской области Юлия Логинова.

Для медицинских работников выход на пенсию определяется с учётом общих подходов к темпам повышения пенсионного возраста. При этом сохраняется право на назначение страховой пенсии ранее общепринятого срока.

Для медработников необходимый спецстаж для назначения пенсии не увеличился, и составляет, как и прежде, не менее 25 лет в сельской местности и не менее 30 лет в городе, или при «смешанном» стаже (город и село). Помимо стажа, медработникам необходимо иметь не менее 30 баллов с учётом переходного периода к моменту выхода на пенсию, независимо от возраста. Также для медицинских работников не изменился порядок определения и исчисления стажа на соответствующих видах работ для досрочного пенсионного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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