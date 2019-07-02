2019-07-02T16:45:44+03:00
Общество

Тверских потребителей волнуют нарушения правил продажи товаров

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги работы горячей линии за июнь
Виктория ТУШКОВА
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По всем звонкам были даны соответствующие разъясненияПо всем звонкам были даны соответствующие разъясненияФото: Ольга Крыльцова
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Всего за первый летний месяц на телефон традиционной горячей линии поступило 74 обращения от жителей Тверской области.

По статистике ведомства, наибольшее количество звонков поступило по вопросам нарушения правил продажи различных товаров, в том числе техники, обуви и одежды. Этому было посвящено 67 % обращений.

По вопросам оказания услуг - бытовых, услуг ЖКХ и прочих - позвонили 22 % от всего количество обратившихся. И 11 % задавали вопросы, не касающиеся компетенций специалистов Роспотребнадзора.

По всем звонкам были даны соответствующие разъяснения - сообщает управление Роспотребнадзора по Тверской области.

Телефон горячей линии тверского Роспотребнадзора: 8 (4822) 32-35-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

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