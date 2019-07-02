На форуме "Реки России" в Тверской области обсудили туристический потенциал регионов

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-02T15:32:21+03:00

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2 июля в Тверской области проходит Национальный туристский форум "Реки России", участие в котором принимают представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты отрасли.

Сегодня в рамках мероприятия состоялся круглый стол по теме "Информационная повестка регионов России", на котором обсудили продвижение внутреннего и въездного туризма в регионах.

Если говорить о Верхневолжье, то в прошлом году турпоток в Тверскую область составил 1,5 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее. До 2023-го количество туристов планируется увеличить до 2,6 млн человек.

Что касается туристических объектов, то в 2018-м году в регионе было открыто 15 новых объектов туристического показа – в Калининском и Зубцовском районах, а также в городах Кашин, Калязин, Ржев, Конаково и Тверь. Всего Министерством туризма Тверской области разработаны 35 туристических маршрутов, в том числе 3 брендовых – "В Тверскую область по велению души", "Селигерия", "Государева дорога".

ИСТОЧНИК KP.RU