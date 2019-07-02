Женщина, которую подозревают в убийстве сожителя, предстанет перед судом в Твери

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-02T14:56:12+03:00

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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которую обвиняют в убийстве своего сожителя.

Следствием установлено, что убийство было совершено в период с 20 по 21 апреля текущего года. Обвиняемая и ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир Пролетарского района, поссорились, и женщина ударила мужчину ножом в спину. Пострадавший скончался на месте преступления.

- В ходе предварительного следствия следователем СК и сотрудниками полиции произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы преступления, проведен ряд экспертиз, а также иных следственных и процессуальных действий, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU