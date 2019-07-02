2019-07-02T14:41:33+03:00
Общество

В Тверской области нашли бесхозный газопровод

Нарушения выявила Бежецкая межрайонная прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Бежецкая межрайонная прокуратура принимает меры к передаче в муниципальную собственность бесхозяйного газопровода Фото: архив "КП"Бежецкая межрайонная прокуратура принимает меры к передаче в муниципальную собственность бесхозяйного газопровода Фото: архив "КП"
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Бесхозяйный газопровод высокого и низкого давления, который не включен в реестр муниципального и государственного имущества, был выявлен на территории одного из сельских поселений Тверской области.

- Доступ посторонних лиц к указанному газопроводу не ограничен, что создает угрозу жизни и здоровью людей, - уточняют в пресс-службе областной прокуратуры. - В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с требованием возложить на муниципальные органы обязанность зарегистрировать в установленном федеральным законодательством порядке право хозяйственного ведения на упомянутый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав.

Исковое заявление удовлетворено, исполнение решения суда находится на контроле Бежецкой межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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