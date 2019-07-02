2019-07-02T15:38:19+03:00
Общество

На Тверском проспекте в центре Твери изменилась схема движения

Водителям разрешили поворачивать в трамвайных путей на улицу Советскую
Ольга ТРОФИМОВА
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На Тверском проспекте изменилась схема движенияНа Тверском проспекте изменилась схема движенияФото: Виктория ЖУКОВА
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Об изменениях схемы дорожного движения в центре областной столицы сообщили в региональном УГИБДД.

Теперь при спуске с Нововолжского моста поворачивать на улицу Советскую в направлении площади Ленина можно с крайней левой полосы движения и с трамвайных путей.

- Изменения введены из-за неопределенного срока ввода в эксплуатацию трамвайного движения в городе (ранее поворот с трамвайных путей был запрещен для беспрепятственного проезда трамваев по Тверскому проспекту при спуске с моста), - уточняют в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Водителей просят быть внимательными и следовать требованиям дорожных знаков, установленных над полосами для движения.

В виду того, что на перекрёстке улицы Советской и Тверского проспекта осуществляется автоматизированная видеофиксация нарушений правил дорожного движения, до полного обновления программного обеспечения возможно ошибочное вынесение штрафов за поворот налево с трамвайных путей. В таких случаях автовладельцам рекомендуется незамедлительно обращаться в отдел ГИБДД Управления МВД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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