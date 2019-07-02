На День семьи, любви и верности в Твери будут петь, танцевать и дарить ромашки

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-02T14:06:16+03:00

В Твери отметят День семьи, любви и верности Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник будут отмечать 7 и 8 июля

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День семьи, любви и верности будем отмечать 8 июля. В этот праздник принято почитать покровителей семейного очага - святых Петра и Февронию Муромских.

В Городском саду Твери мероприятия, посвященные семейному празднику, состоятся накануне – 7 июля.

С 12:00 до 18:00 гостей ждут: игротека, различные мастер-классы, интерактивная фотозона.

С 13:00 до 15:00 на эстраде пройдет фитнес-тренировка по зумбе, затем мастер-классы по латиноамериканским танцам.

С 14:00 до 16:00 состоится мужской турнир по настольному теннису на призы Городского сада.

Завершится праздник выступлением группы "Тver Brass Band".

8 июля праздничная площадка откроется у ТРЦ "Рио".

В 13:00 начнется концертная программа "Все начинается с любви". Здесь же всех желающих научат делать куклу-оберег.

В 13:00 в парке на улице Королева откроется познавательно-игровая программа "Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь свою!".

В библиотеках города и клубах по месту жительства в День семьи, любви и верности пройдут конкурсы рисунков, художественные мастер-классы, игры и конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU