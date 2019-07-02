На День семьи, любви и верности в Твери будут петь, танцевать и дарить ромашки
День семьи, любви и верности будем отмечать 8 июля. В этот праздник принято почитать покровителей семейного очага - святых Петра и Февронию Муромских.
В Городском саду Твери мероприятия, посвященные семейному празднику, состоятся накануне – 7 июля.
С 12:00 до 18:00 гостей ждут: игротека, различные мастер-классы, интерактивная фотозона.
С 13:00 до 15:00 на эстраде пройдет фитнес-тренировка по зумбе, затем мастер-классы по латиноамериканским танцам.
С 14:00 до 16:00 состоится мужской турнир по настольному теннису на призы Городского сада.
Завершится праздник выступлением группы "Тver Brass Band".
8 июля праздничная площадка откроется у ТРЦ "Рио".
В 13:00 начнется концертная программа "Все начинается с любви". Здесь же всех желающих научат делать куклу-оберег.
В 13:00 в парке на улице Королева откроется познавательно-игровая программа "Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь свою!".
В библиотеках города и клубах по месту жительства в День семьи, любви и верности пройдут конкурсы рисунков, художественные мастер-классы, игры и конкурсы.
ИСТОЧНИК KP.RU