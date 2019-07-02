Автоледи на легковушке опрокинулась в кювет в Тверской области
Два человека пострадали
Легковушка съехала в кювет и опрокинулась Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария случилась днем, 1 июля, на 19-м км автодороги "Осташков – Волговерховье" Осташковского района Тверской области.
45-летняя женщина, управляя автомобилем "Киа Рио", превысила скорость и не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Как уточнили в региональном УГИБДД, в результате ДТП пострадали двое пассажиров: 11-летний мальчик и 69-летняя женщина. С телесными повреждениями их доставили в больницу для оказания помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU