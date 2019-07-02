Автоледи на легковушке опрокинулась в кювет в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-02T13:24:51+03:00

Легковушка съехала в кювет и опрокинулась Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Авария случилась днем, 1 июля, на 19-м км автодороги "Осташков – Волговерховье" Осташковского района Тверской области.

45-летняя женщина, управляя автомобилем "Киа Рио", превысила скорость и не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Как уточнили в региональном УГИБДД, в результате ДТП пострадали двое пассажиров: 11-летний мальчик и 69-летняя женщина. С телесными повреждениями их доставили в больницу для оказания помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU