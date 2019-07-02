Житель Тверской области выращивал на своем участке запрещенные растения

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-02T13:17:08+03:00

За культивирование наркосодержащих растений мужчине грозит 8 лет тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Незаконным культивированием наркосодержащих растений занимался 58-летний ранее судимый житель Осташкова. Запрещенные посадки на приусадебном участке были обнаружены в ходе оперативно-профилактического рейда сотрудниками полиции МО МВД России "Осташковский".

При осмотре территории стражами правопорядка было изъято 360 кустов растения.

В отделе полиции мужчина признался, что выращивал растение для использования в личных целях.

За незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU