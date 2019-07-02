Житель Тверской области выращивал на своем участке запрещенные растения
Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы
За культивирование наркосодержащих растений мужчине грозит 8 лет тюрьмыФото: Олег ЗОЛОТО
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Незаконным культивированием наркосодержащих растений занимался 58-летний ранее судимый житель Осташкова. Запрещенные посадки на приусадебном участке были обнаружены в ходе оперативно-профилактического рейда сотрудниками полиции МО МВД России "Осташковский".
При осмотре территории стражами правопорядка было изъято 360 кустов растения.
В отделе полиции мужчина признался, что выращивал растение для использования в личных целях.
За незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU