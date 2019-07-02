На Тверскую область надвигается гроза
МЧС предупреждает о непогоде
На Тверскую область надвигается грозаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Гроза и сильный ветер порывами до 13-18 м/с ожидаются на территории Тверской области в ближайшие несколько часов 2 июля. О непогоде предупреждает ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр.
В отдельных районах также не исключены дожди.
Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья, что в сильную непогоду и при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.
Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU