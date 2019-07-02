Сообщить о преступлениях против детей жители Тверской области могут на "горячую линию" Следственного комитета

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-02T12:14:15+03:00

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Телефонная линия "Ребенок в опасности" создана для того, чтобы оперативно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.

Позвонить на "горячую линию" могут не только родители, опекуны или взрослые, которым известны факты преступлений против детей и случаи нарушения их законных прав, но и сами дети.

Телефон 8(4822) 65-63-42 работает в круглосуточном режиме. Каждый обратившийся гражданин будет услышан, а поступившие сообщения незамедлительно рассмотрены сотрудниками следственного управления СК России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU