Сообщить о преступлениях против детей жители Тверской области могут на "горячую линию" Следственного комитета
Телефонная линия "Ребенок в опасности" создана для того, чтобы оперативно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.
Позвонить на "горячую линию" могут не только родители, опекуны или взрослые, которым известны факты преступлений против детей и случаи нарушения их законных прав, но и сами дети.
Телефон 8(4822) 65-63-42 работает в круглосуточном режиме. Каждый обратившийся гражданин будет услышан, а поступившие сообщения незамедлительно рассмотрены сотрудниками следственного управления СК России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU