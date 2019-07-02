Компания «И.Д.К.» приняла участия в конкурсе по контролю за ремонтом Крупского моста в Твери

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-02T11:17:48+03:00

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Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» (ООО «И.Д.К.») в двадцатке лучших предприятий Северо-Запада России. Специалисты компании уже много лет контролируют качество и экологичность дорожно-строительных работ, осуществляют надзор за состоянием искусственных сооружений в разных регионах страны. В числе объектов компании - трасса М-11, реконструкция кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, работа на автотрассе М-5 «Урал» и многие другие. Неудивительно, что в Твери компания заявилась к участию в конкурсе по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту знакового для областной столицы объекта - Бурашевского путепровода (Крупского моста). Ремонт этого путепровода стартует уже в июле. Планируется, что после реконструкции мост станет четырехполосным, здесь появится современное освещение, тротуары станут в два раза шире.

У компании высокопрофессиональный штат сотрудников, серьёзно оснащённая сертифицированная техническая лаборатория, позволяющая проводить доскональный анализ на каждом этапе строительства. Только при наличии таких исследований можно говорить о полном соответствии строительства технологиям и ГОСТам.

В Твери кроме ООО «И.Д.К.» на конкурс заявились еще три претендента.

Конкурс завершён, определён победитель. Надеемся, что все работы будут проведены качественно и в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU