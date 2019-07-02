2019-07-02T11:17:48+03:00
Общество

Компания «И.Д.К.» приняла участия в конкурсе по контролю за ремонтом Крупского моста в Твери

Ремонт знакового для города объекта стартует уже в июле
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Крупский мост в ТвериКрупский мост в Твери
Изменить размер текста:

Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» (ООО «И.Д.К.») в двадцатке лучших предприятий Северо-Запада России. Специалисты компании уже много лет контролируют качество и экологичность дорожно-строительных работ, осуществляют надзор за состоянием искусственных сооружений в разных регионах страны. В числе объектов компании - трасса М-11, реконструкция кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, работа на автотрассе М-5 «Урал» и многие другие. Неудивительно, что в Твери компания заявилась к участию в конкурсе по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту знакового для областной столицы объекта - Бурашевского путепровода (Крупского моста). Ремонт этого путепровода стартует уже в июле. Планируется, что после реконструкции мост станет четырехполосным, здесь появится современное освещение, тротуары станут в два раза шире.

У компании высокопрофессиональный штат сотрудников, серьёзно оснащённая сертифицированная техническая лаборатория, позволяющая проводить доскональный анализ на каждом этапе строительства. Только при наличии таких исследований можно говорить о полном соответствии строительства технологиям и ГОСТам.

В Твери кроме ООО «И.Д.К.» на конкурс заявились еще три претендента.

Конкурс завершён, определён победитель. Надеемся, что все работы будут проведены качественно и в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тверской области выращивал на своем участке запрещенные растения
На Тверскую область надвигается гроза
Сообщить о преступлениях против детей жители Тверской области могут на "горячую линию" Следственного комитета
Сельская медицина в Тверской области получит субсидии из федерального бюджета
В Тверской области водитель "Стелс" попал в ДТП
В ДТП с лосем под Тверью пострадали два человека
В Твери мужчина выдал себя за внука умершей женщины и получил в банке 2,5 млн. рублей
В Твери легковушка вылетела на тротуар в результате ДТП
Житель Тверской области подделал медсправку, чтобы получить водительские права
За открытый люк в Твери заплатят штраф
Пьяный мужчина на скутере опрокинулся в кювет в Тверской области
В Твери на светофоре сбили пешехода
Водителя, по вине которого в ДТП в Твери пострадали четверо подростков, отправили под домашний арест
Программу на День города в Твери официально утвердили
В Твери присяжные оправдали студента, который зарезал своего отчима
Цыганка помогла таксисту из Твери избавиться от порчи за восемь миллионов рублей
Поддельные автомобильные аптечки производились в Твери
"Серебряные волонтёры" Тверской области научили школьников делать своими руками открытки
Отдохнуть бесплатно в санатории смогут 70 ветеранов Великой Отечественной войны из Тверской области
Двух сотрудников УФСИН Тверской области будут судить за превышение должностных полномочий
Владельца фирмы в Твери подозревают в незаконном производстве автомобильных аптечек