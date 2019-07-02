2019-07-02T10:31:25+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель "Стелс" попал в ДТП

Мужчина не смог справиться с двухколесным транспортным средством
Альберт БОЙКОВ
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Мужчине понадобилась помощь врачейМужчине понадобилась помощь врачейФото: Иван ВИСЛОВ
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1 июля на 2 км дороги ведущей от железно-дорожной станции "Московское море", что в Конаковском районе Тверской области, произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было 19:00.

Полицейские выяснили, что 55-летний обладатель мопеда "Стелс" не смог выбрать безопасную скорость движения и упал с двухколесного транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы, с которыми и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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