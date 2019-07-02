Сельская медицина в Тверской области получит субсидии из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-02T12:01:48+03:00

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Для обеспечения доступности медицинских услуг жителям отдаленных районов Тверской области из резервного фонда правительства Российской Федерации выделено более 8,6 млн рублей.

На эти деньги будут закуплены новые модульные конструкции врачебных амбулаторий для населённых пунктов с численностью населения до 2000 человек и находящихся на расстоянии более шести километров от ближайшей медицинской организации.

Отметим, что в 2018 году в Тверской области было закуплено пять мобильных комплексов, оснащённых флюорографами, для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Приобретён 61 фельдшерско-акушерский пункт, шесть современных передвижных медицинских комплексов, поставлены 28 автомобилей скорой медицинской помощи, проведены ремонтные работы в 66 учреждениях здравоохранения Верхневолжья, закуплено новое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU