В ДТП с лосем под Тверью пострадали два человека
Им оказана медицинская помощь
Легковушка врезалась в лося, двое пострадавшихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла поздно вечером, 1 июля, на 16 км автодороги "Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка" в Калининском районе Тверской области.
51-летний трезвый водитель, управляя автомобилем "Субару Легаси Аутбек" проявил невнимательность к дорожной обстановке и наехал на лося.
По информации УГИБДД по Тверской области, в результате ДТП пострадал водитель и 21-летний пассажир. Оба с травмами доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU