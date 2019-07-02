В ДТП с лосем под Тверью пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-02T09:58:05+03:00

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Авария произошла поздно вечером, 1 июля, на 16 км автодороги "Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка" в Калининском районе Тверской области.

51-летний трезвый водитель, управляя автомобилем "Субару Легаси Аутбек" проявил невнимательность к дорожной обстановке и наехал на лося.

По информации УГИБДД по Тверской области, в результате ДТП пострадал водитель и 21-летний пассажир. Оба с травмами доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU