2019-07-02T09:46:51+03:00
Происшествия

В Твери мужчина выдал себя за внука умершей женщины и получил в банке 2,5 млн. рублей

За мошенничество ему грозит 10 лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Лже-наследник получил в банке 2,5 млн рублейЛже-наследник получил в банке 2,5 млн рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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В совершении мошенничества в особо крупном размере обвиняется 26-летний житель Санкт-Петербурга.

Следствием установлено, что злоумышленник, выдавая себя за внука умершей жительницы Твери, в январе 2019 года предоставил в отделение Сбербанка России подложное свидетельство о праве на наследство умершей женщины. По поддельному документу он получил 2,5 млн. рублей и, тем самым, причинил банку ущерб в особо крупном размере.

Прокуратурой района уголовное дело направлено в Центральный районный суд Твери. За мошенничество мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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