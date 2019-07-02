В Твери мужчина выдал себя за внука умершей женщины и получил в банке 2,5 млн. рублей
За мошенничество ему грозит 10 лет тюрьмы
Лже-наследник получил в банке 2,5 млн рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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В совершении мошенничества в особо крупном размере обвиняется 26-летний житель Санкт-Петербурга.
Следствием установлено, что злоумышленник, выдавая себя за внука умершей жительницы Твери, в январе 2019 года предоставил в отделение Сбербанка России подложное свидетельство о праве на наследство умершей женщины. По поддельному документу он получил 2,5 млн. рублей и, тем самым, причинил банку ущерб в особо крупном размере.
Прокуратурой района уголовное дело направлено в Центральный районный суд Твери. За мошенничество мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU