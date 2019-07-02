2019-07-02T09:31:40+03:00
Происшествия

В Твери легковушка вылетела на тротуар в результате ДТП

Авария произошла на ул. Орджоникидзе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери легковушка вылетела на тротуар в результате ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиВ Твери легковушка вылетела на тротуар в результате ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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ДТП произошло около 20:30 вечера, 1 июля, в районе дома №39 на улице Орджоникидзе в Твери.

Неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил столкновение с автомобилем "Протон 418 GLXI" под управлением 49-летней женщины.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля "Протон".

Водитель-виновник ДТП с места аварии скрылся. Пострадавшая запомнила, что в нее врезался оранжевый кроссовер. Личность водителя и марка автомобиля устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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