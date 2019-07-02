Житель Тверской области подделал медсправку, чтобы получить водительские права

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-02T09:20:34+03:00

Мужчину осудили на шесть месяцев

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Приговор в отношении жителя города Ржева вынес Ржевский городской суд. Мужчину признали виновным в подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Чтобы получить водительские права, гражданин исправил в старой медицинской справке дату выдачи - 2017-й год заменил на 2018-й. Экспертиза подтвердила, что последняя цифра была изменена способом частичной повторной обводки и дорисовки.

Подложный бланк мужчина предъявил сотруднику МРЭО ГИБДД № 6 УМВД России по Тверской области с целью получения права на замену водительского удостоверения.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Учитывая отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU