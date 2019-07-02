ООО "Тверь Водоканал" заплатит штраф за открытый люк

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-02T08:54:59+03:00

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Открытый люк был обнаружен у дома №46 по набережной Афанасия Никитина в Заволжском районе Твери еще в марте. Нарушения выявили сотрудники ОГИБДД УМВД России по Тверской области при надзоре за дорожным движением на данном участке дороги.

Установлено, что крышка люка смотрового колодца отсутствовала; верхняя часть корпуса перекрытия отклонена, расколота пополам и не закреплена на опорной части шахты колодца. Разрушение кромки дорожного покрытия вокруг верхней части корпуса перекрытия смотрового колодца составило до 20 см.

Место повреждения не обозначено соответствующими дорожными знаками.

Постановлением Московского районного суда г. Твери собственник имущества - ООО "Тверь Водоканал" признано виновным в совершении административного правонарушения. Коммунальщики оштрафованы на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU