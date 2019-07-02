В Твери на светофоре сбили пешехода
Пострадавший госпитализирован
В Твери на светофоре сбили пешеходаФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Авария произошла вечером, 1 июля, на перекрестке улицы Туполева и Маяковского.
Женщина-водитель, управляя автомобилем "Хендай Гетс", при повороте налево по зеленому сигналу светофора совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть также по зеленому сигналу светофора.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, у водителя признаков алкогольного опьянения не выявлено.
74-летний пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU