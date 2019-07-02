2019-07-02T08:14:19+03:00
Происшествия

В Твери на светофоре сбили пешехода

Пострадавший госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери на светофоре сбили пешеходаВ Твери на светофоре сбили пешеходаФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Авария произошла вечером, 1 июля, на перекрестке улицы Туполева и Маяковского.

Женщина-водитель, управляя автомобилем "Хендай Гетс", при повороте налево по зеленому сигналу светофора совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть также по зеленому сигналу светофора.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, у водителя признаков алкогольного опьянения не выявлено.

74-летний пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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