Водителя, по вине которого в ДТП в Твери пострадали четверо подростков, отправили под домашний арест
Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении жителя г. Твери, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Напомним, авария, в которой пострадали водитель автомобиля и четверо несовершеннолетних пассажиров, произошла на улице Паши Савельевой в Заволжском районе Твери в ночь на 27 июня.
34-летний водитель (непристегнутый ремнем безопасности), управляя автомобилем "Лада Гранта", не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, наехал на бетонный блок, а затем - в припаркованные фуры.
В результате ДТП пострадавшие были госпитализированы.
Постановлением Заволжского районного суда г. Твери мужчине, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 264 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 27 августа 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU