2019-07-01T22:36:52+03:00
Происшествия

Водителя, по вине которого в ДТП в Твери пострадали четверо подростков, отправили под домашний арест

Решение вынес Заволжский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель, по вине которого пострадали подростки, находятся под домашним арестом Фото: пресс-служба УГИБДД России Тверской областиВодитель, по вине которого пострадали подростки, находятся под домашним арестом Фото: пресс-служба УГИБДД России Тверской области
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Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении жителя г. Твери, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, авария, в которой пострадали водитель автомобиля и четверо несовершеннолетних пассажиров, произошла на улице Паши Савельевой в Заволжском районе Твери в ночь на 27 июня.

34-летний водитель (непристегнутый ремнем безопасности), управляя автомобилем "Лада Гранта", не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, наехал на бетонный блок, а затем - в припаркованные фуры.

В результате ДТП пострадавшие были госпитализированы.

Постановлением Заволжского районного суда г. Твери мужчине, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 264 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 27 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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