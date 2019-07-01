Цыганка помогла таксисту из Твери избавиться от порчи за восемь миллионов рублей

1 Июль 21:46 2019-07-01T21:46:01+03:00

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С заявлением в полицию обратился 32-летний житель областной столицы. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников, передав неизвестной злоумышленнице денежные средства под мнимым предлогом снятия порчи.

Полицейские выяснили, что потерпевший – работник одного из городских такси. Выполняя очередной заказ, он подвозил незнакомую женщину, которая убедила его, что он и его близкие находятся под воздействием порчи. Чтобы снять "заклятие" необходимо провести специальный обряд и избавиться от денег, которые и являются корнем всех неудач.

Мужчина согласился, но денег не хватило и пришлось взять кредит в банке.

Деньги собирались сжечь на костре, однако цыганка забрала их себе, подменив настоящие купюры на "билеты банка приколов". По словам мошенницы обряд необходимо было повторить несколько раз. В итоге мужчина передал цыганке в общей сложности 8 миллионов 11 тысяч рублей и только после этого заподозрил обман.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери установили личность и местонахождение предполагаемой преступницы, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Ею оказалась 65-летняя неработающая ранее судимая местная жительница цыганской народности. При силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Гром" УНК УМВД России по Тверской области подозреваемая была задержана.

Часть денег была обнаружена при обыске по месту жительства подозреваемой.

За мошенничество женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Она заключена под стражу. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU