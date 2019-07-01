Поддельные автомобильные аптечки производились в Твери
Тверские оперативники задержали подозреваемого в незаконном производстве и сбыте фальсифицированных автомобильных аптечек.
63-летний житель Твери, генеральный директор фирмы (общества с ограниченной ответственностью) организовал производство автомобильных аптечек в одном из арендованных им помещений в Заволжском районе города.
Известно, что он успел произвести фальсификат на сумму более 220 тысяч рублей, что является крупным размером.
Стражами правопорядка обнаружены и изъяты готовые аптечки, финансовая документация и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ «Обращение незарегистрированных медицинских изделий». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU