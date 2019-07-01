Поддельные автомобильные аптечки производились в Твери

СЕГОДНЯ 21:30 2019-07-01T21:30:27+03:00

Задержан подозреваемый в незаконном производстве и сбыте фальсифицированных автомобильных аптечек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все лица, причастные к незаконному бизнесу

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Тверские оперативники задержали подозреваемого в незаконном производстве и сбыте фальсифицированных автомобильных аптечек.

63-летний житель Твери, генеральный директор фирмы (общества с ограниченной ответственностью) организовал производство автомобильных аптечек в одном из арендованных им помещений в Заволжском районе города.

Известно, что он успел произвести фальсификат на сумму более 220 тысяч рублей, что является крупным размером.

Стражами правопорядка обнаружены и изъяты готовые аптечки, финансовая документация и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ «Обращение незарегистрированных медицинских изделий». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU