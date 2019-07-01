"Серебряные волонтёры" Тверской области научили школьников делать своими руками открытки

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-01T18:08:25+03:00

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"Серебряные волонтёры" города Ржева и Ржевского района провели встречу с младшим поколением - учениками средней школы №4. Валентина Ивановна Поганкина и Валентина Николаевна Щербакова пообщались со школьниками и провели для них творческое занятие - мастер-класс по изготовлению открыток - сообщает Министерство соцзащиты региона.

"Серебряные волонтёры" - добровольческое движение, развивающееся в России, в состав которого входят люди старшего возраста. Серебряные волонтёры принимают участие в социальных, спортивных, экологических и интеллектуальных акциях и мероприятиях своего города и страны.

Движение серебряных волонтёров в Тверской области молодое. Клубы функционируют на базе отделений срочной социальной помощи комплексных центров социального обслуживания населения. Общая численность членов клубов составляет 245 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU