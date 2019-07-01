2019-07-01T17:50:11+03:00
Общество

Отдохнуть бесплатно в санатории смогут 70 ветеранов Великой Отечественной войны из Тверской области

Так в будущем году будет расширена категория получателей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы
Виктория ТУШКОВА
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В 2019 году семьдесят ветеранов Верхневолжья смогут отдохнуть в санатории «Карачарово»В 2019 году семьдесят ветеранов Верхневолжья смогут отдохнуть в санатории «Карачарово»Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Во взаимодействии с Постоянным комитетом Союзного государства (при поддержке которого возводится Ржевский мемориал Советскому солдату), в этом году в Тверской области также будет организовано санаторно-курортное лечение для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное Министерство соцзащиты населения.

В 2019 году семьдесят ветеранов Верхневолжья смогут отдохнуть в санатории «Карачарово» в Конаковском районе.

Так же сообщается, что в будущем году будет расширена категория получателей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы. Ранее эта выплата была положена инвалидам и участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников войны и награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». А с 2020 года предполагается включить в перечень получателей вдов умерших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат по актуальным подсчётам получат 15 750 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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