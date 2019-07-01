2019-07-01T17:43:06+03:00
Происшествия

Двух сотрудников УФСИН Тверской области будут судить за превышение должностных полномочий

Должностные лица нарушили закон, применив физическую силу и наручники при обыске осужденной
Ольга ТРОФИМОВА
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Сотрудников УФСИН обвиняют в превышении должностных полномочийСотрудников УФСИН обвиняют в превышении должностных полномочийФото: Евгения ГУСЕВА
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Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области. Сотрудников обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствием установлено, что в январе 2017 года сотрудники СИЗО-1 вывели из камеры, поместили в отдельный бокс и обыскали осужденную, применив в отношении нее наручники, а также физическую силу. Женщину били по ногам и, чтобы скрыть следы преступления, поместили ее в штрафной изолятор до заживления телесных повреждений.

Желая избежать уголовной ответственности, одна из сотрудников следственного изолятора подделала документы, послужившие основанием для дальнейшего содержания потерпевшей в условиях штрафного изолятора.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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