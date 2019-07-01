Двух сотрудников УФСИН Тверской области будут судить за превышение должностных полномочий

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-01T17:43:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области. Сотрудников обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствием установлено, что в январе 2017 года сотрудники СИЗО-1 вывели из камеры, поместили в отдельный бокс и обыскали осужденную, применив в отношении нее наручники, а также физическую силу. Женщину били по ногам и, чтобы скрыть следы преступления, поместили ее в штрафной изолятор до заживления телесных повреждений.

Желая избежать уголовной ответственности, одна из сотрудников следственного изолятора подделала документы, послужившие основанием для дальнейшего содержания потерпевшей в условиях штрафного изолятора.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU