Владельца фирмы в Твери подозревают в незаконном производстве автомобильных аптечек
Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Мужчина подозревается в незаконном обращении незарегистрированных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).
По версии следствия, подозреваемый производил и сбывал автомобильные аптечки первой медицинской помощи, не подлежащие применению на территории Российской Федерации. Выручка от незаконной деятельности составила более 223 тысяч рублей, что является крупным размером.
- По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU