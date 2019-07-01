2019-07-01T17:31:35+03:00
Происшествия

Владельца фирмы в Твери подозревают в незаконном производстве автомобильных аптечек

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину подозревают в незаконном обращении незарегистрированных медицинских изделийМужчину подозревают в незаконном обращении незарегистрированных медицинских изделийФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Мужчина подозревается в незаконном обращении незарегистрированных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый производил и сбывал автомобильные аптечки первой медицинской помощи, не подлежащие применению на территории Российской Федерации. Выручка от незаконной деятельности составила более 223 тысяч рублей, что является крупным размером.

- По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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