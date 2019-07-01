2019-07-01T17:21:14+03:00
Общество

Весь путь от Москвы до Твери можно будет проехать по трассе М-11

3 июля открывается движение по участку в Конаковском и Калининском районах
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области откроют новый участок трассыВ Тверской области откроют новый участок трассыФото: Андрей ГРЕЧАННИК
Изменить размер текста:

Движение по новому участку скоростной магистрали М-11 будет запущено 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Отрезок, протяженностью 53 км (с 97 до 149 км), откроет сквозной путь от Московской кольцевой автодороги до Твери. Он проходит по территориям Тверской и Московской областей и соединяется с федеральной трассой М-10 на 143-м км.

На дороге построено две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении Завидово и Конаково на 124-м км. Максимальная разрешенная скорость движения на трассе М-11 – 110 км в час. Путь от Москвы до Твери, протяженностью 135 км, займет чуть более часа.

Напомним, новый участок – это второй этап строительства трассы М-11 в Тверской области. В дальнейшем, запланирован к строительству третий этап – северный обход Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владельца фирмы в Твери подозревают в незаконном производстве автомобильных аптечек
С 1 июля на "Комсомольскую правду" в Твери можно подписаться досрочно
Фольклорный ансамбль "Межа" получит два миллиона рублей за победу на фестивале творческих коллективов в Твери
У балюстрады на набережной Степана Разина в Твери высадят два новых цветника
В рамках благотворительного фестиваля «Белый Пароход» в Калязине Тверской области бросит якорь теплоход "Президент"
Два корабля Тихоокеанского флота названы в честь городов Тверской области
В Тверской области мужчина нарубил деревьев на 250 тысяч рублей
Жители Тверской области продолжают жаловаться на укусы клещей
В Тверской области убрали свалку ртутных ламп, которую обнаружили местные жители
Жительница Тверской области выращивала на своем участке наркосодержащие растения
Карельский этно-форум пройдет в Весьегонском районе Тверской области
Двух инспекторов ОГИБДД будут судить за вымогательство взятки в Твери
В Твери продлили срок ареста подозреваемому в развращении четверых детей
В Твери вспоминают знаменитого шансонье Михаила Круга
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец презентует в Твери книгу "Спецоперация Крым-2014"
С 1 июля за услуги ЖКХ жители Тверской области будут платить больше
Следователи Тверской области возбудили уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней девушки
Шестилетний велосипедист получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
В Тверской области у пенсионера из сарая украли лодочный мотор и электроинстурменты
1 июля два района Твери останутся без света