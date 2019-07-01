Весь путь от Москвы до Твери можно будет проехать по трассе М-11

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-01T17:21:14+03:00

3 июля открывается движение по участку в Конаковском и Калининском районах

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Движение по новому участку скоростной магистрали М-11 будет запущено 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Отрезок, протяженностью 53 км (с 97 до 149 км), откроет сквозной путь от Московской кольцевой автодороги до Твери. Он проходит по территориям Тверской и Московской областей и соединяется с федеральной трассой М-10 на 143-м км.

На дороге построено две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении Завидово и Конаково на 124-м км. Максимальная разрешенная скорость движения на трассе М-11 – 110 км в час. Путь от Москвы до Твери, протяженностью 135 км, займет чуть более часа.

Напомним, новый участок – это второй этап строительства трассы М-11 в Тверской области. В дальнейшем, запланирован к строительству третий этап – северный обход Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU