С 1 июля на "Комсомольскую правду" в Твери можно подписаться досрочно

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-01T17:15:19+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июля в почтовых отделениях, и Тверской области, стартовала досрочная подписная кампания. Подписаться на более 1000 изданий по каталогу Почты России, в том числе и «Комсомольскую правду», на I полугодие 2020 года можно по ценам текущего полугодия.

Что касается сроков, то досрочная подписная кампания продлится до 20-х чисел августа. Подписку на любимые печатные издания для детей, родителей и для себя можно оформить из любой точки мира как онлайн на сайте podpiska.pochta.ru, либо по в отделениях почтовой связи.

Еще один момент: только в период досрочной подписной кампании стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки Почты России сохранятся на прежнем уровне.

Во время подписки можно принять участие и благотворительной акции «Дерево Добра», которая стартовала с 2015 года и в которой на сегодня участвуют уже 2500 социальных учреждений по всей стране.

В рамках программы каждый желающий может оформить подарочную подписку в адрес воспитанников детских школ- интернатов и детских домов, подопечных домов престарелых и ветеранов, детей, которые находятся на лечении, сельских библиотек и вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU