Фольклорный ансамбль "Межа" получит два миллиона рублей за победу на фестивале творческих коллективов в Твери

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-01T17:01:45+03:00

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Зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов завершился 30 июня. Гала-концерт состоялся в Тверском академическом театре драмы.

Напомним, в мероприятии, которое проходило в столице Верхневолжья с 27 по 30 июня, принимали участие более 1400 человек в возрасте от 14 лет. Были заявлены 96 коллективов из 28 регионов.

Одним из победителей стал фольклорный ансамбль "Межа" из Твери. По условиям конкурса творческое объединение получит грант в размере двух миллионов рублей и будет рекомендовано к участию в заключительном этапе фестиваля-конкурса в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU