Фольклорный ансамбль "Межа" получит два миллиона рублей за победу на фестивале творческих коллективов в Твери
Зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов завершился 30 июня. Гала-концерт состоялся в Тверском академическом театре драмы.
Напомним, в мероприятии, которое проходило в столице Верхневолжья с 27 по 30 июня, принимали участие более 1400 человек в возрасте от 14 лет. Были заявлены 96 коллективов из 28 регионов.
Одним из победителей стал фольклорный ансамбль "Межа" из Твери. По условиям конкурса творческое объединение получит грант в размере двух миллионов рублей и будет рекомендовано к участию в заключительном этапе фестиваля-конкурса в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU