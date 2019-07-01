2019-07-01T16:42:02+03:00
Общество

У балюстрады на набережной Степана Разина в Твери высадят два новых цветника

Новые клумбы займут площадь в 190 квадратных метров
Ольга ТРОФИМОВА
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На набережной в Твери высадят два новых цветника Фото: пресс-служба администрации ТвериНа набережной в Твери высадят два новых цветника Фото: пресс-служба администрации Твери
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Два больших круглых цветника общей площадью 190 квадратных метров в ближайшее время будут высажены специалистами МУП "Зеленстрой".

Клумбы появятся на набережной Степана Разина, на спуске к реке Волга у балюстрады. Их украсят цинерарии, агератум и бегонии. Цветник большой, поэтому высаживать его будут несколько дней. Кроме того, в городе продолжается подсадка, прополка, полив других цветников и вертикальных конструкций.

- Работы по благоустройству продолжаются и на набережной Афанасия Никитина. Там, в районе волейбольной площадки проводится обрезка деревьев, уже покрашены зонты и заменены сидения, - сообщает пресс-служба городской администрации. - В парках и скверах выкашена трава.

Также, на этой неделе планируется начать ремонт балюстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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