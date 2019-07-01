У балюстрады на набережной Степана Разина в Твери высадят два новых цветника
Два больших круглых цветника общей площадью 190 квадратных метров в ближайшее время будут высажены специалистами МУП "Зеленстрой".
Клумбы появятся на набережной Степана Разина, на спуске к реке Волга у балюстрады. Их украсят цинерарии, агератум и бегонии. Цветник большой, поэтому высаживать его будут несколько дней. Кроме того, в городе продолжается подсадка, прополка, полив других цветников и вертикальных конструкций.
- Работы по благоустройству продолжаются и на набережной Афанасия Никитина. Там, в районе волейбольной площадки проводится обрезка деревьев, уже покрашены зонты и заменены сидения, - сообщает пресс-служба городской администрации. - В парках и скверах выкашена трава.
Также, на этой неделе планируется начать ремонт балюстрады.
ИСТОЧНИК KP.RU