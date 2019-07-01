2019-07-01T17:06:49+03:00
Общество

В рамках благотворительного фестиваля «Белый Пароход» в Калязине Тверской области бросит якорь теплоход "Президент"

Пассажирами судна станут творчески одаренные дети с непростой судьбой
Ирина ТАРАСОВА
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Путешествие на теплоходе продлится с 4 по 18 августа. Фото: beliy-parohod.ruПутешествие на теплоходе продлится с 4 по 18 августа. Фото: beliy-parohod.ru
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С 26 июля по 21 августа в Москве при поддержке Фонда Президентских грантов состоится Детский музыкальный благотворительный фестиваль «Белый Пароход». Организатором мероприятия выступает московский Фонд поддержки творчески одаренных детей и молодёжи «Белый Пароход».

«Белый Пароход» - это уникальный, не имеющий аналогов в мире проект, в котором принимают участие дети со сложной судьбой, прошедшие конкурсный отбор со всей России. Детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, из малоимущих, неполных и многодетных семей объединяет позитивная и плодотворная атмосфера, совместные занятия музыкой.

Художественный руководитель фестиваля знаменитый оперный артист Николай Диденко. Фестиваль поддерживают Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Валерий Гергиев, Максим Дунаевский, Анна Нетребко, Дмитрий Корчак, Валерий Меладзе, Екатерина Гусева, Василий Ладюк, Вероника Джиоева, Любовь Петрова, Дмитрий Губерниев.

С 26 июля по 4 августа участники будут проживать на территории школы-интерната им. Преподобного Сергия в д. Топорково Сергиево-Посадского района, где их ждет встреча с известными артистами и деятелями культуры.

А 4 августа с причала Северного Речного вокзала на теплоходе "Президент" ребята отправятся в путешествие по Волге с экскурсиями в городах. Первым из них станет Калязин Тверской области. Далее по маршруту - Углич, Ярославль, Плес, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Кострома, Мышкин.

Завершится путешествие 18 августа. А 19-ого состоится гала-концерт на сцене театра «Новая Опера» в Москве. В концерте примут участие заслуженная артистка России Екатерина Гусева и оперная певица Любовь Петрова. Ведущий концерта - Дмитрий Губерниев.

Завершится фестиваль гала-концертом. Фото: beliy-parohod.ru

Завершится фестиваль гала-концертом. Фото: beliy-parohod.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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