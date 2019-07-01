В Тверской области мужчина нарубил деревьев на 250 тысяч рублей
Сообщение о незаконной рубке леса поступило в дежурную часть Андреапольского отделения полиции МО МВД России "Западнодвинский" от представителя районного лесничества.
На месте происшествия полицейские установили, что в лесном массиве Луговского участкового лесничества неизвестный вырубил березы, осины и ели общим объемом более 43 кубических метров, причинив лесному фонду ущерб на 250 тысяч рублей.
Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался 58-летний житель Андреапольского района Тверской области. С места незаконной рубки были изъяты бензопилы и трактор.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU