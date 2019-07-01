2019-07-01T15:44:24+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина нарубил деревьев на 250 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области поймали "черного лесоруба" Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиВ Тверской области поймали "черного лесоруба" Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Сообщение о незаконной рубке леса поступило в дежурную часть Андреапольского отделения полиции МО МВД России "Западнодвинский" от представителя районного лесничества.

На месте происшествия полицейские установили, что в лесном массиве Луговского участкового лесничества неизвестный вырубил березы, осины и ели общим объемом более 43 кубических метров, причинив лесному фонду ущерб на 250 тысяч рублей.

Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался 58-летний житель Андреапольского района Тверской области. С места незаконной рубки были изъяты бензопилы и трактор.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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