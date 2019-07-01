Жители Тверской области продолжают жаловаться на укусы клещей

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-01T15:04:14+03:00

За неделю в регионе покусали 360 человек

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По информации Управления Роспотребнадзора по Тверской области, за прошедшую неделю в медицинские организации региона с укусами клещей обратилось более 360 человек, в том числе 31% детей.

Специалисты лабораторий продолжают исследовать клещей, снятых с людей и из окружающей среды. В течение недели инфекционных заболеваний, передающихся с укусами кровососущих насекомых не выявлено.

- В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий проводятся акарицидные обработки территорий области. Всего обработано более 450 га, том числе в летних оздоровительных учреждениях более 400 га, - уточняют в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напоминают жителям, что в случае присасывания клеща, следует немедленно обратиться за медицинской помощью и не пытаться самостоятельно избавляться от насекомого.

ИСТОЧНИК KP.RU