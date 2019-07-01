В Тверской области убрали свалку ртутных ламп, которую обнаружили местные жители

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-01T13:48:42+03:00

Свалку ртутных ламп под Тверью убрали Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково"

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Свалку ртутных ламп жители Конаковского района Тверской области обнаружили рядом с деревней Юренево 24 июня. Опасные отходы лежали прямо на поле.

После публикации информации в тверских СМИ, на место выехали специалисты администрации Конаковского района, Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, ООО "ТСАХ". 25 июня свалку осмотрели, провели необходимые замеры и анализы.

26 июня прокурор Тверской области поручил Конаковскому межрайонному прокурору провести проверку по данной свалке, найти и привлечь к ответственности собственника земельного участка.

Как сообщает ТИА, региональный оператор "ТСАХ" и специализированная организация ООО НПП "Диапазон", имеющая лицензию на вывоз и утилизацию отходов, убрали несанкционированную свалку и отправили ртутные лампы на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU