Жительница Тверской области выращивала на своем участке наркосодержащие растения

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-01T13:32:49+03:00

Нарушительнице грозит до восьми лет тюрьмы

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Запрещенные посадки были обнаружены сотрудниками полиции МО МВД России "Кашинский" в деревне Никольское Кесовогорского района. Участок, на котором росли наркосодержащие растения, располагался в частном домовладении и принадлежал 56-летней местной жительнице.

В ходе осмотра места происшествия полицейскими было изъято 590 кустов запрещенного растения, признанного экспертом наркосодержащими.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в особо крупном размере, женщине может грозить лишение свободы сроком до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU