Карельский этно-форум пройдет в Весьегонском районе Тверской области

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-01T13:22:48+03:00

В этом году форум пройдет в Весьегонском районе

В программе мастер-классы, угощения и активные игры

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C 24 по 28 июля на территории Весьегонского района Тверской области вблизи деревни Перемут пройдет Карельский этно-форум. Участников и гостей ждет масса приключений.

В программе форума запланированы мастер-классы: изготовление домашнего сыра (сыроварение), ткачество традиционных карельских поясов, кухня финно-угорского народа “Сето”.

Также:

- Участники мероприятия познакомятся с самым удалённым от областного центра районом проживания карел. Запланирована экскурсия по Весьегонску с посещением местных достопримечательностей.

- Посетят карельское село Чамерово, где пройдет встреча с местными активистами и мастер-класс по плетению из бересты.

- Устроят концерт для местных жителей.

- Организуют активные игры, зарядку, купание и плаванье на лодках и байдарках.

Желающие смогут посетить следующие лекции: "Обряды и обычаи традиционной карельской бани", "О чём говорят карельские названия растений".

Что касается условий проживания, то все участники будут жить в собственных палатках. Условия обеспечиваются организаторами фестиваля. Питание участников будет организовано за счет принимающей стороны. Предусмотрен организационный сбор.

Заезд - 24 июля до 20:00. Будет организован один трансфер на 19 человек из Твери 24 июля. Отъезд участников 28 июля, до 13.00.

В программе угощения, лекции и мастер-классы

ИСТОЧНИК KP.RU