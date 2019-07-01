2019-07-01T12:39:05+03:00
Происшествия

Двух инспекторов ОГИБДД будут судить за вымогательство взятки в Твери

Им грозит до 12 лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Двух инспекторов будут судить за вымогательство взяткиДвух инспекторов будут судить за вымогательство взяткиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По версии следствия государственному инспектору ОГИБДД УМВД России по г.Твери было передано на рассмотрение обращение гражданина по вопросу незаконной установки искусственных неровностей в двух местах Заволжского района г. Твери.

Инспектор нашел нарушителя и, договорившись со своей коллегой, предложил мужчине решить вопрос без привлечения его к административной ответственности. "Услугу" оценили в 200 тысяч рублей. Однако, таких денег у правонарушителя не оказалось, и таксу снизили до 100 тысяч рублей.

Передавать деньги мужчина не спешил, поэтому инспекторы пригрозили ему административной и уголовной ответственностью, чем осуществили действия, направленные на вымогательство взятки.

- Посредником в передаче денег стал родственник одного из инспекторов. При передаче взятки он был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Тверской области, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело прокуратурой района направлено в Московский районный суд г. Твери.

За вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору полицейским грозит 12 лет тюрьмы, за посредничество во взяточничестве предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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