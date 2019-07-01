2019-07-01T12:37:17+03:00
Происшествия

В Твери продлили срок ареста подозреваемому в развращении четверых детей

Задержанному грозит серьезный тюремный срок
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Суд продлил мужчине срок содержания под стражейСуд продлил мужчине срок содержания под стражейФото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:

Московский районный суд Твери продлил срок содержания под стражей жителю Московской области, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек.

О данной мере представителей Фемиды просили сотрудники регионального СК. Напомним, что мужчину обвиняют в двух преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ.

Постановлением Московского районного суда мужчине был продлен срок содержания под стражей на месяц, до 5 августа 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владельца фирмы в Твери подозревают в незаконном производстве автомобильных аптечек
Весь путь от Москвы до Твери можно будет проехать по трассе М-11
С 1 июля на "Комсомольскую правду" в Твери можно подписаться досрочно
Фольклорный ансамбль "Межа" получит два миллиона рублей за победу на фестивале творческих коллективов в Твери
У балюстрады на набережной Степана Разина в Твери высадят два новых цветника
В рамках благотворительного фестиваля «Белый Пароход» в Калязине Тверской области бросит якорь теплоход "Президент"
Два корабля Тихоокеанского флота названы в честь городов Тверской области
В Тверской области мужчина нарубил деревьев на 250 тысяч рублей
Жители Тверской области продолжают жаловаться на укусы клещей
В Тверской области убрали свалку ртутных ламп, которую обнаружили местные жители
Жительница Тверской области выращивала на своем участке наркосодержащие растения
Карельский этно-форум пройдет в Весьегонском районе Тверской области
Двух инспекторов ОГИБДД будут судить за вымогательство взятки в Твери
В Твери вспоминают знаменитого шансонье Михаила Круга
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец презентует в Твери книгу "Спецоперация Крым-2014"
С 1 июля за услуги ЖКХ жители Тверской области будут платить больше
Следователи Тверской области возбудили уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней девушки
Шестилетний велосипедист получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
В Тверской области у пенсионера из сарая украли лодочный мотор и электроинстурменты
1 июля два района Твери останутся без света