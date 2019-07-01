В Твери продлили срок ареста подозреваемому в развращении четверых детей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-01T12:37:17+03:00

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Московский районный суд Твери продлил срок содержания под стражей жителю Московской области, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек.

О данной мере представителей Фемиды просили сотрудники регионального СК. Напомним, что мужчину обвиняют в двух преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ.

Постановлением Московского районного суда мужчине был продлен срок содержания под стражей на месяц, до 5 августа 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU