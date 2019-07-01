В Твери вспоминают знаменитого шансонье Михаила Круга

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-01T12:14:33+03:00

Михаила Круга не стало 17 лет назад Фото: Иван ПУЧКОВ

Певец ушел из жизни 17 лет назад

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Сегодня в Твери вспоминают знаменитого певца, уроженца Твери Михаила Круга.

Напомним, певца убили в собственном доме в ночь на 1 июля в 2002 году. Михаилу Кругу было всего 40 лет.

И, хотя трагедия случилась 17 лет назад, музыку и песни Круга слушают и любят до сей день. В день памяти поклонники несут цветы на могилу Михаила Круга в Дмитрово-Черкассах и возлагают цветы у памятника, который установлен на бульваре Радищева в центре города.

Ежегодно в Твери проходят культурные мероприятия, посвященные памяти шансонье.

4 июля в Верхневолжье состоится традиционный Фестиваль Русского жанра им. Михаила Круга (Воробьева), на который съедутся музыканты со всей страны. Также в рамках фестиваля состоится конкурс авторской песни начинающих исполнителей.

Мероприятие состоится в ДК "Химволокно". Вход свободный.

5 июля в клубе "Зеркало" состоится гала-концерт "С нами Круг", на котором выступят Александр Левшин, Петр Сухов, Элеонора Филина и другие исполнители.

Начало в 18:00. Билеты можно приобрести в кассе клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU