В Твери вспоминают знаменитого шансонье Михаила Круга
Сегодня в Твери вспоминают знаменитого певца, уроженца Твери Михаила Круга.
Напомним, певца убили в собственном доме в ночь на 1 июля в 2002 году. Михаилу Кругу было всего 40 лет.
И, хотя трагедия случилась 17 лет назад, музыку и песни Круга слушают и любят до сей день. В день памяти поклонники несут цветы на могилу Михаила Круга в Дмитрово-Черкассах и возлагают цветы у памятника, который установлен на бульваре Радищева в центре города.
Ежегодно в Твери проходят культурные мероприятия, посвященные памяти шансонье.
4 июля в Верхневолжье состоится традиционный Фестиваль Русского жанра им. Михаила Круга (Воробьева), на который съедутся музыканты со всей страны. Также в рамках фестиваля состоится конкурс авторской песни начинающих исполнителей.
Мероприятие состоится в ДК "Химволокно". Вход свободный.
5 июля в клубе "Зеркало" состоится гала-концерт "С нами Круг", на котором выступят Александр Левшин, Петр Сухов, Элеонора Филина и другие исполнители.
Начало в 18:00. Билеты можно приобрести в кассе клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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