С 1 июля за услуги ЖКХ жители Тверской области будут платить больше

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-01T11:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Традиционно с наступлением 1 июля регионы готовятся к тому, что вырастет плата за услуги ЖКХ. И Тверская область не исключение.

По информации Региональной энергетической комиссии, 1 июля 2019 года в Верхневолжье изменятся сразу несколько тарифов. Подорожания коснутся электроэнергии, газа, воды и водоотведения.

Так, новый тариф на свет составит 4 руб. 27 коп. (прибавка 4 копейки), на холодную воду – 21 руб. 95 коп. вместо 20 руб. 90 коп. (прибавка 1 руб. 5 коп.), на водоотведение – 22 руб. 72 коп. вместо 21 руб. 64 коп. (прибавка 1 руб. 8 коп.)

Газ тоже подорожает. Тарифы изменятся в зависимости от особенностей использования. Для приготовления пищи и водонагревателей стоимость составит 8 342,0 руб. за 1000 кубометров вместо 8 277, 0 руб., для отопления – 5 475,0 за 1000 кубометров вместо 5 399,0 руб.

А вот горячая вода и отопление дорожать не будут.

- Исключение составляют жители зоны, ранее обслуживаемой МУП «Сахарово», где был установлен более низкий тариф, - уточнили в пресс-службе ООО «Тверская генерация». - С 1 июля текущего года тариф станет одинаковым для всех жителей города. Избежать роста тарифа для населения при общем росте тарифа 5% удалось за счет выделения из областного бюджета субсидии для компенсации выпадающих доходов от разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом.

ИСТОЧНИК KP.RU