Следователи Тверской области возбудили уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней девушки

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-01T10:41:44+03:00

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Сотрудники СУ СК РФ по Тверской области возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Установлено, что 19 июня группа несовершеннолетних проникла в одно из неэскплуатируемых зданий поселка Литвинки. Когда непрошеные гости собрались уходить, 14-летняя девочка спускавшаяся с крыши не смогла удержаться и упала на землю. В результате она получила травмы, с которыми и попала в больницу.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Будет дана и уголовно-правовая оценка действиям или же бездействиям лиц, в управлении которых находился объект, где произошло ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU