Следователи Тверской области возбудили уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней девушки
Сотрудники СУ СК РФ по Тверской области возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).
Установлено, что 19 июня группа несовершеннолетних проникла в одно из неэскплуатируемых зданий поселка Литвинки. Когда непрошеные гости собрались уходить, 14-летняя девочка спускавшаяся с крыши не смогла удержаться и упала на землю. В результате она получила травмы, с которыми и попала в больницу.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Будет дана и уголовно-правовая оценка действиям или же бездействиям лиц, в управлении которых находился объект, где произошло ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU