Шестилетний велосипедист получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-01T10:16:45+03:00

Шестилетний велосипедист пострадал в ДТП в Калининском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Авария случилась вечером, 30 июня, в деревне Езвино, около дома №14, в Калининском районе, Тверской области.

55-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ Патриот" при движении по главной дороге совершил наезд на шестилетнего велосипедиста. Мальчик ехал с прилегающей территории в непосредственной близости от транспортного средства.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU