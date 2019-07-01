2019-07-01T10:16:45+03:00
Происшествия

Шестилетний велосипедист получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области

Мальчик госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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Шестилетний велосипедист пострадал в ДТП в Калининском районеШестилетний велосипедист пострадал в ДТП в Калининском районеФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария случилась вечером, 30 июня, в деревне Езвино, около дома №14, в Калининском районе, Тверской области.

55-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ Патриот" при движении по главной дороге совершил наезд на шестилетнего велосипедиста. Мальчик ехал с прилегающей территории в непосредственной близости от транспортного средства.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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