В Тверской области у пенсионера из сарая украли лодочный мотор и электроинстурменты

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-01T10:10:05+03:00

За кражу мужчине грозит пять лет тюрьмы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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С заявлением в дежурную часть МО МВД России "Нелидовский" обратился 67-летний житель города Белый. Мужчина рассказал, что неизвестный взломал входную дверь, проник к нему в сарай и похитил оттуда лодочный мотор, сварочный аппарат и бензопилы. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего и возможных свидетелей произошедшего, наметили пути отхода злоумышленника, обследовали места возможного сбыта краденого и установили подозреваемого.

Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Мужчина во всем признался и рассказал, где спрятал краденное имущество. За кражу ему грозит пять лет тюрьмы.

Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU