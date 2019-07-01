1 июля два района Твери останутся без света
В течение рабочей недели тверские энергетики проведут массовые отключения света. Перебои с электричеством связаны с проведением плановых работ на сетях.
Так, с 1 июля без света останутся жители Заволжского района.
С 9:00 до 16:00 по адресу: ул. Садовая, д. 4-10.
С 13:30 до 16:00 по адресам: Артиллерийский пер., д. 3; ул. Горького, д. 202.
И Московского района.
С 9:30 до 12:00 по адресам: пр. Победы, д. 19, д. 23, д. 25; ул. Озерная, д. 2, д. 4, д. 6, д. 2 корп. 2; Волоколамский пр-т, д. 9 корп.2, д. 11, д. 13.
С 9:30 до 11:00 по адресу: ул. Фадеева д. 42.
В Центральном районе отключения начнутся со 2 июля, в Пролетарском свет отключат 5 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU